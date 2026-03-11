Spaccio, scoperti con cento grammi di hashish: assolti anche in Appello

ALTAVILLA IRPINA- Assolti anche in Appello dall’ accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. I giudici della V Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli hanno infatti rigettato l’impugnazione proposta dalla Procura nei confronti di due imputati, entrambi di Altavilla Irplna e difesi dall’avvocato Michele De Vita, che erano stati bloccati per un controllo dai Carabinieri e trovati in possesso di un panetto di hashish di cento grammi. Entrambi erano finiti davanti al giudice per la direttissima e la difesa una volta chiesti i termini a difesa aveva poi optato per il rito abbreviato. L’avvocato De Vita, alla luce del fatto che non erano stati rinvenuti in sede di perquisizione ne’ bilancini ne’ altro che potesse rappresentare una detenzione ai fini dello spaccio, ne’ che la droga fosse destinata alla vendita e già suddivisa in dosi, aveva ottenuto una sentenza di assoluzione. Quella confermata dai giudici di secondo grado.