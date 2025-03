Spaccio nelle carceri irpine: ecco quanta droga e’ stata sequestrata nel 2024

AVELLINO- Quanta droga viene sequetrata nelle carceri campane, visto che quasi ogni giorno si legge di sequestri e la stessa magistratura parli ormai di carceri diventati delle “piazze di spaccio”?Ovviamente, il dato puo’ riferirsi solo alla sostanza scoperta e sequestrata nei controlli, perche’ ce ne potrebbe essere altra non rinvenuta. Nelle otto carceri del Distretto di Napoli nel 2024 (dati del Provveditorato Regionale della Campania del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, aggiornati al 30 novembre 2024) e’ caduta in sequestro sostanza stupefacente per 26 chili e 426,87 grammi. Nel dettaglio sono 24 chili e 750,47 grammi di marijuana e hashish (cannabinoidi) e 1 chilo e 658 grammi di cocaina, 17 grammi di eroina. Il nostro focus si concentra sui istituti irpini. Nei tre penitenziari irpini sono quasi nove chili tra hashish e marijuana e poco meno di mezzo chilo di cocaina quelli sequestrati dalla Penitenziaria nelle varie operazioni di controllo dall’esterno e nell’interno degli istituti penitenziari. Sette chili e centocinquantasei grammi (7157, 06 grammi) di cannabinoidi e duecentoquarantacinque grammi di cocaina nel carcere di Ariano Irpino. Si tratta del numero maggiore di sostanza sequestrata in tutti gli istituti campani per quanto riguarda i prodotti della cannabis, quasi un terzo di tutto il territorio del Distretto di Napoli, visto che negli otto penitenziari di riferimento sono circa 24 chili e 750 grammi quelli caduti in sequestro. Basti pensare che nel carcere di Avellino sono stati sequestrati un chilo e novanta grammi di sostanze cannabinoidi (1090 grammi) e quasi centoventi grammi di cocaina (119.90 grammi). In Irpinia ci sono stati sequestri di sostanza stupefacente anche nel carcere di Sant’Angelo dei Lombardi. In particolare novecentoquarantadue grammi di prodotti della cannabis (942.02 gr) per la precisione e ventotto grammi di cocaina. Da segnalare un altro dato rilevante, in almeno due istituti penitenziari, quelli di Benevento e Carinola, e’ stata rinvenuta anche della eroina.. Sono numeri collegati ad un altro dato relativo ad eventi nelle carceri. Ovvero quello del rinvenimento in capo ai detenuti o dall’esterno, non solo di sostanze stupefacenti ma anche di telefonini e sim. In totale sono 310 le segnalazioni da parte della Polizia Penitenziaria. 142 riguardano i detenuti, nel dettaglio per quanto riguardano la nostra provincia sono: 20 ad Avellino, 7 Ariano Irpino e 2 Sant’ Angelo dei Lombardi. Mentre 168 quelli segnalati con la voce “da altro”, ovvero prevalentemente dall’ esterno. In particolare, nello specifico anche in questo caso: 11 ad Avellino, 13 ad Ariano Irpino e 8 a Sant’ Angelo dei Lombardi. Aerre