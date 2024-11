Spaccio nel “centro storico”, il Gip manda ai domiciliari il giovane arrestato

AVELLINO- Convalida dell’arresto eseguito dal personale della Squadra Mobile di Avellino agli ordini del vicequestore Aniello Ingenito e attenuazione della misura cautelare, dal carcere agli arresti domiciliari. Questa la decisione del Gip del Tribunale di Avellino Francesca Spella che ha interrogato il giovane gambiano bloccato dagli uomini della Sezione Antidroga della Questura di Avellino con trentotto stecchette di hashish, tutte pronte per lo spaccio. Il giovane extracomunitario, bloccato e tratto in arresto dal personale della Sezione Antodroga della Squadra Mobile di Avellino agli ordini del vice commissario Roberto De Fazio in Via Del Gaizo, nel centro storico cittadino. Il giovane extracomunitario su disposizione della Procura di Avellino (il Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele) era stato tratto in arresto. Nella mattinata di oggi dopo la convalida davanti al giudice i difensori, gli avvocati Fabio Tulimiero e Giuseppe Giammarino, hanno chiesto ed ottenuto la misura meno afflittiva. Per la modalità di confezionamento dello stupefacente e’ accusato di spaccio.

Massima vigilanza da parte della Questura sullo spaccio, in particolare quello che interessa alcune zone della città capoluogo dove c’è la maggiore concentrazione di giovani. Dopo l’Autostazione infatti, anche la zona di Piazza Kennedy e il centro storico sono sotto osservazione per i fenomeni di spaccio.