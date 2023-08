Spaccio e uso di sostanze stupefacenti: due denunce tra Avellino e Cervinara

Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio e uso di sostanze stupefacenti, gli Agenti della squadra Mobile della Questura di Avellino hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 30enne irpino allo stato degli atti indagato del reato di detenzione di sostanza stupefacente. Il giovane è stato fermato in prossimità di Via Annarumma mentre transitava a bordo della propria autovettura. A seguito di accertamenti, dai quali sono stati acclarati a suo carico numerosi pregiudizi di Polizia, è stato sottoposto a perquisizione personale che ha portato al rinvenimento di 20 grammi di sostanza psicotropa del tipo cocaina.

Analoga denuncia, all’Autorità Giudiziaria, è scattata nei confronti di un 31ene di Salerno, residente a Cervinara, il quale, a seguito di un controllo effettuato da personale del Commissariato di Cervinara è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina.

Nella circostanza a carico di un 41enne di Manfredonia (FG), con a carico pregiudizi di polizia, identificato unitamente al possessore di cocaina, verrà adottato il provvedimento del foglio di via obbligatorio, emesso dal Questore di Avellino, in quanto lo stesso, identificato unitamente al possessore di cocaina, non forniva plausibili motivi circa la presenza nel comune irpino.

La denuncia a carico del 31enne salernitano rientra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, concordati a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia presieduta dal Prefetto di Avellino dr.ssa Spena, che negli ultimi giorni ha altresì consentito di:

• identificare 278 perone

• controllare 181 veicoli

• verificare la posizione di persone sottoposte agli obblighi di legge;

• eseguire perquisizione ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. nr. 309/90

• elevare 5 infrazioni al Codice della Strada.