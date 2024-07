Spaccio di sostanze stupefacenti: nei guai un 50enne di Mercogliano

Nella giornata di ieri, personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Avellino, nei confronti di A.M. cl 1974 di Mercogliano (AV), poiché gravemente indiziato, allo stato delle indagini, del reato di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, marijuana e hashish.

In particolare, a seguito di attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, emergeva che l’indagato, già tratto in arresto nel mese di gennaio 2024 per fatti analoghi, perseverava nell’attività delittuosa, divenuta la sua abituale occupazione, potendo, peraltro, contare su un buon numero di assuntori, soprattutto residenti nel capoluogo irpino, per i quali era divenuto uno stabile punto di riferimento per gli acquisti delle sostanze stupefacenti.

L’attività in questione si inserisce in un contesto investigativo più ampio diretto a recidere il radicamento del traffico di sostanze stupefacenti nel circondario irpino, anche attraverso la persecuzione della messa in vendita al dettaglio, soprattutto in aree interessate dalla presenza di minori.