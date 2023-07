Spaccio di sostanze stupefacenti: 52enne preso in flagrante e arrestato

Nel tardo pomeriggio dello scorso 25 luglio, personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Avellino ha proceduto all’arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 52enne di Avellino centro, in quanto trovato in possesso di gr. 29 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di gr. 32 di sostanza stupefacente del tipo Hashish.

In particolare, a seguito di attività info-investigativa, al suindicato, mentre viaggiava a bordo del proprio scooter in via Morelli e Salvati, è stato intimato di fermarsi; poco prima di arrestare la marcia questi ha gettato a terra delle chiavi sperando di non essere notato, ma prontamente sono state recuperate dal personale operante. Le suddette chiavi hanno permesso l’accesso in una cantinola presente nello stabile di residenza del soggetto, al cui interno è stata rinvenuta la sostanza stupefacente sottoposta a sequestro. Sequestrati anche 380 euro presumibile provento di spaccio.

Su disposizione del P.M. di turno della locale Procura della Repubblica il prevenuto è stato collocato agli arresti domiciliari. Nella mattinata odierna il GIP presso il Tribunale di Avellino ha convalidato l’arresto confermando l’applicazione della misura.

La misura eseguita è a carattere cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso di essa sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario è persona sottoposta alle indagini e quindi innocente fino a sentenza definitiva.