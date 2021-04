Benevento Spaccio di droga: arresti a Benevento 22 Aprile 2021

Nella giornata di ieri i Carabinieri di questo Comando Provinciale hanno eseguito 3 arresti su apposite ordinanze della Autorità Giudiziaria, nel dettaglio:

– A Benevento i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di questo capoluogo in esecuzione di decreto emesso dalla Tribunale di Napoli – 10^ Sezione del Riesame, hanno tratto in arresto due beneventani pregiudicati per reati in materia di stupefacenti e precedentemente sottoposti alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale, il primo 46enne ed il secondo 44enne, a carico dei quali l’Autorità Giudiziaria ha confermato le esigenze delle precedenti misure cautelari adottate nei loro confronti, in quanto ritenuti responsabili di “plurimi delitti di cessione di sostanza stupefacente, del tipo eroina, hashish e metadone, commessi in questo capoluogo dal marzo 2019”. I due, pertanto, dopo le consuete formalità, sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni in regime di detenzione domiciliare.

– A Solopaca, i militari della locale Stazione, in esecuzione di ordine di esecuzione dell’Ufficio Esecuzioni Penale della Procura della Repubblica di Benevento, un 54enne del luogo hanno arrestato e tradotto presso la locale Casa Circondariale, dove dovrà scontare la pena di mesi 5 reclusione per reati di natura previdenziale e assistenziale.