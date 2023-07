Spaccio di droga a Contrada, domiciliari alla donna: resta in carcere il coindagato

Attenuata la misura cautelare per la trentaduenne accusata di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con il suo compagno, un trentanovenne. La decisione del Gip del Tribunale di Avellino all’esito dell’interrogatorio di garanzia. I due indagati sono difesi dall’avvocato Nicola D’Archi. L’operazione è il risultato di attività investigative avviate lo scorso aprile dai Carabinieri della Stazione di Forino, che hanno scoperto che i due indagati cedevano sostanze stupefacenti come cocaina, crack, hashish e marijuana presso la propria abitazione. I destinatari di queste sostanze erano persone provenienti dalla provincia irpina e assuntori locali che raggiungevano il luogo degli scambi utilizzando un monopattino elettrico. Durante l’esecuzione del provvedimento, sono state trovate e sequestrate sostanze stupefacenti, nonché materiale per il confezionamento delle stesse. Al momento dell’arresto, ai due indagati è stato notificato un avviso orale emesso dal Questore di Avellino.

Dalla perquisizione la scoperta delle sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione di una donna, sono state trovate due confezioni termosaldate contenenti crack, per un peso totale di 1,09 grammi lordi. La sostanza era nascosta nelle tasche dei pantaloni. Durante l’interrogatorio, la donna ha ammesso di aver acquistato la droga da un’altra persona residente nella zona, pagando 110,00 euro. L’acquisto è avvenuto vicino alla casa della coppia, poiché la donna era una consumatrice abituale e conosceva i fornitori da tempo, avendo il numero di telefono del 39enne. Successivamente, la donna ha identificato senza alcun dubbio la foto della 32enne come la persona che le aveva venduto il crack. Di conseguenza, il Pubblico Ministero ha disposto una perquisizione personale, domiciliare e veicolare nei confronti della coppia, eseguita dalla polizia giudiziaria il 17 aprile 2023, con esito positivo. Durante la perquisizione, sono state trovate e sequestrate cocaina, marijuana e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi destinate alla vendita al dettaglio