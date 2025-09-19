Spaccio di cocaina, tre irpini rischiano il processo a Santa Maria Capua Vetere

MONTEMILETTO- Spaccio di cocaina, la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto il processo nei confronti di nove indagati, tra i quali ci sono tre irpini, tutti residenti a Montemiletto, per una serie di episodi di spaccio avvenuti nel comune irpino tra gennaio e febbraio del 2019, come ricostruito dalle indagini dei Carabinieri. Si tratta di due soggetti con precedenti specifici A.M, classe 64, D.A.F, classe 80 e G B, classe 84. L’inchiesta più ampia di cui questo procedimento davanti al Gup Mauro Bottone è uno stralcio, era relativa ad un’operazione della Dda di Napoli che aveva portato anche ad una serie di arresti. Due dei tre irpini, difesi dagli avvocati Raffaele Petrillo e Claudio Frongillo, erano stati tratti in arresto nel febbraio 2019 dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta a Nola lungo la Ss7bis, mentre verosimilmente facevano rientro dopo un approvvigionamento, al termine della perquisizione personale e veicolare, erano stati trovati in possesso di gr. 10 circa di cocaina, nonché di materiale per il taglio ed il confezionamento delle dosi. Il pm della Procura di Santa Maria Capua Vetere Ilaria Gaudino ne ha chiesto il processo, quello che sarà discusso il prossimo 10 aprile, visto che per un difetto di notifica il Gup ha rinviato a quella data la discussione sulla richiesta della Procura.