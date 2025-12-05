Spaccio anche a minori in Piazza Kennedy, quattro condannati, uno solo assolto

AVELLINO- Quattro condanne ed un assoluzione. Pene severe per gli spacciatori di Piazza Kennedy, tra i quattro anni e i cinque anni e quattro mesi. Si e’ chiuso cosi, davanti al giudice monocratico Lorenzo Corona, il processo a cinque imputati per lo spaccio di hashish ai minori nei giardinetti di Piazza Kennedy, quello scoperto nel febbraio 2022 da un’operazione dei Carabinieri della Stazione di Avellino.

IL VERDETTO

La condanna piu’ alta, cinque anni e quattro mesi, quella ad S.B gambiano classe 95, per cui il giudice ha escluso e assolto solo per due dei quattordici capi di imputazione contestati, uno dei quali riguardava un minorenne. Quattro anni e quattro mesi per R.A.M, 40 anni, condannato per sei episodi di spaccio, in tre casi con l’aggravante (articolo 80) di aver ceduto sostanze stupefacenti ai minori almeno in tre casi quelli accertati, uno il 7 maggio 2021 quando aveva ceduto una dose di hashish ad una sedicenne, l’ altro il 1 giugno dello stesso anno, quando aveva ceduto droga a due minorenni, stupefacente però caduto in sequestro. Quattro anni di reclusione per D.B, gambiano classe 98, solo per uno dei cinque casi di cessione contestati, tre dei quali nei confronti di minorenni, scattata nei suoi confronti la condanna. Il 25 maggio 2021 i Carabinieri avevano sequestrato ai due clienti di sedici anni dello spacciatore, la dose di hashish acquistata. Quattro anni e sei mesi di reclusione per un altro gambiano, J.L, classe 97, accusato di otto episodi di spaccio, due dei quali riferiti a minori, sedicenni. Anche in questo caso il 25 maggio 2021 c’era stato un sequestro da parte dei Carabinieri. Unica assoluzione, quella nei confronti di un avellinese, A.A, classe 84, difeso dal penalista Gerardo Di Martino, accusato di un episodio di spaccio avvenuto il 6 aprile 2021 di sei grammi di marijuana caduta in sequestro.

L’ INDAGINE

Piu’ di cinquanta cessioni di droga tra il 2020 e il 2021, prevalentemente hashish e marijuana, di cui almeno tredici nei confronti di minorenni di età compresa tra i 15 e i 16 anni. Questi i numeri dello spaccio, in prevalenza a studenti, che raggiungevano i giardini di Piazza Kennedy e avevano come pusher di riferimento dei cittadini gambiani. Semplici spinelli o pochi grammi, prevalentemente sequestrati dai Carabinieri. A distanza di quasi tre anni dal blitz eseguito dai Carabinieri della locale stazione, a due anni dalla decisione del Gup Marcello Rotondi, che aveva disposto il processo per sei dei nove imputati (per tre di loro e’ stato disposto il non luogo a procedere per mancata conoscenza della parte dello stesso processo, in quanto non piu’ reperibili) si e’ chiuso con cinque condanne ed un assoluzione il processo di primo grado celebrato davanti al giudice monocratico Lorenzo Corona. Il processo nasce dell’inchiesta della Procura di Avellino e dei Carabinieri della Stazione di Avellino che aveva portato a dieci arresti nel febbraio 2022. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro sessanta giorni. Aerre