Spaccia metadone al Vomero: arrestato dai carabinieri

I carabinieri del nucleo operativo del Vomero hanno arrestato per spaccio di stupefacenti un 54enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I militari lo hanno tenuto d’occhio da Via Salvator Rosa fino a Via Foria dove, in sella ad uno scooter, ha consegnato ad un “cliente” un flacone di metadone da 75ml. Perquisito, è stato trovato in possesso di 30 euro in contante ritenuto provento di spaccio.

In manette, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

L’assuntore è stato segnalato alla Prefettura.