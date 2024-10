Spaccatura tra PD e Sinistra, Gengaro rinuncia al ruolo di coordinatore delle opposizioni

Si riporta la seguente dichiarazione del Consigliere Comunale di Avellino, Antonio

Gengaro.

“La spaccatura tra il Partito Democratico e la Sinistra, nella composizione delle commissioni consiliari, mi induce a rinunciare al ruolo di coordinatore delle opposizioni in Consiglio comunale” – inizia così in una nota Antonio Gengaro –

“Per me ogni forza dell’alleanza del Campo largo deve avere pari dignità politica, a prescindere dai numeri. Purtroppo, la mia opinione è risultata minoritaria nell’ambito della discussione all’interno del gruppo del PD, oggi ne ho preso atto. Nonostante ciò, assicuro i nostri numerosi ed esigenti elettori che continuerò a battermi, sulla linea di Elly Schlein, per la costruzione in Irpinia ed in Campania di un nuovo centrosinistra e per il rilancio ed il rinnovamento del Partito Democratico in Irpinia – aggiunge Gengaro -. Per quanto riguarda la linea in comune, ribadisco che sarà di opposizione intransigente e propositiva. Aggiungo che, per quanto mi riguarda, per coerenza e rispetto dell’elettorato, nessun rapporto è possibile con la sindaca Nargi e con il suo alleato Festa”.