Sovraffollamento Pronto Soccorso: dall’Asl Avellino nuovo personale medico per la gestione dei codici bianchi e verdi

L’Asl Avellino scende in campo per dotare i Presidi ospedalieri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi e dell’AORN “San Giuseppe Moscati” di Avellino di nuovo personale medico, per la durata di 6 mesi, per l’erogazione di prestazioni sanitarie relative alla gestione dei codici bianchi e verdi presso i rispettivi Pronto Soccorso, con l’obiettivo di garantire un’assistenza più rapida ed efficace e ridurre i disagi legati all’aumento stagionale degli accessi.

L’avviso per la manifestazione di disponibilità oraria, pubblicato dall’Azienda Sanitaria Locale, è riservato ai Medici del Ruolo Unico di Assistenza primaria a tempo indeterminato e determinato dell’Asl Avellino, con incarico di 24 e 38 ore settimanali; al personale medico convenzionato a tempo indeterminato e determinato per il servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale e di coordinamento nelle Centrali Operative Territoriali (COT), finalizzato all’acquisizione di disponibilità oraria al di là delle 38 ore settimanali; ai medici in graduatoria aziendale definitiva di disponibilità.

Il personale medico che risponderà alla manifestazione di interesse, dovrà espletare prestazioni aggiuntive inerenti alla gestione dei codici di minore impatto presso i Pronto Soccorso dei due Presidi Ospedalieri “Frangipane – Bellizzi” di Ariano Irpino e “Criscuoli – Frieri” di Sant’Angelo dei Lombardi e dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino.

Le attività del personale aggiuntivo in forza ai due Pronto Soccorso dell’Asl e a quello del “Moscati” potranno essere erogate nei turni 8:00 – 20:00 e 20:00 – 8:00 nel rispetto dell’organizzazione delle strutture interessate. Per il personale del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale, l’espletamento delle prestazioni, inoltre, sarà subordinato al nulla

osta del Direttore dell’Unità operativa.