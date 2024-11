South Working, domani pomeriggio convegno di Confindustria Avellino

Si terrà venerdì 8 novembre 2024 alle ore 16.30 presso la sede di Confindustria Avellino, in Via Palatucci n. 20/A, il convegno dal titolo: “South Working: ripopolare le aree interne a sostegno della crescita aziendale e dello sviluppo dei territori”.

L’evento, promosso da Confindustria Avellino e da AIDDA, Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda – Delegazione Campania e curato dalla Delegazione Provinciale di Avellino, si propone di esplorare le opportunità e le sfide legate al fenomeno del “south working”, un modello innovativo che consente di lavorare da remoto nelle aree interne del sud Italia, promuovendo così un nuovo sviluppo socio-economico.

Il convegno riunirà esperti, imprenditori, istituzioni e rappresentanti della comunità locale per discutere come il lavoro a distanza possa contribuire a ripopolare le zone meno densamente popolate, migliorando la qualità della vita e stimolando l’economia locale.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per riflettere su come le aziende e le comunità possano collaborare per creare un ambiente favorevole alla crescita e all’innovazione, garantendo un futuro sostenibile per le nostre aree interne.

L’apertura dei lavori sarà affidata ad Emilio De Vizia, Presidente Confindustria Avellino e Presidente Confindustria Campania.

Dopo i saluti di Antonella Giachetti (Presidente Nazionale AIDDA), Concita De Vitto (Vice Presidente Nazionale AIDDA), Carla Librera (Presidente regionale AIDDA), Silvia Amodeo (Delegata Provinciale AIDDA – Avellino), seguiranno gli interventi di Anna Papa (Presidente della Scuola di Economia e Giurisprudenza – Università Parthenope di Napoli), Luca Foresti (Investitore), Carmen Verderosa (Vice Presidente Confindustria Avellino), Teresa Bruno (Presidente Consorzio Tutela Vini d’Irpinia) e Margherita Iommazzo (Imprenditrice agricola – Azienda vitivinicola Colline del Sole).

L’evento sarà moderato dal Direttore ITV Franco Genzale.