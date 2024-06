Sottopasso di Piazza Liberta’, inchiesta della Corte dei Conti: presunto danno da 700mila euro

AVELLINO- Le indagini delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Avellino sul sottopasso di Piazza Liberta’ o meglio noto come “tunnel” di cui ha parlato nel suo incontro con la stampa il colonnello Salvatore Minale in occasione della Cerimonia per i 250 anni del Corpo si riferiscono ad un’operazione di servizio del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Avellino, i militari agli ordini del tenente colonnello Alessio Iannone su delega della Procura Regionale della Corte dei Conti . Una circostanza, quella a cui ha fatto riferimento il comandante provinciale delle Fiamme Gialle, che trova riscontro nella relazione presentata nel corso dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario della Corte di Appello di Napoli. Nella relazione infatti si fa riferimento alle indagini delegate dalla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania per la verifica di profili di danno erariale in merito a possibili aggravi di spese, in danno dell’Amministrazione comunale di Avellino. Il tutto sarebbe stato determinato “da presunti errori, ritardi ed irregolarità amministrative in fase di progettazione e successiva realizzazione dell’opera denominata “sottopasso per la viabilità di accesso ai parcheggi del Mercatone e di Piazza Libertà” in Avellino, da realizzarsi con finanziamenti FESR concessi nell’ambito dei programmi operativi regionali 2000-2006 e 2007-2013”. E sempre dal documento ufficiale viene evidenziato come : “L’attività investigativa ha portato ad un ingiusto danno per la P.A., calcolato in euro 779.251,65, costituito dalle somme già liquidate e pagate con l’utilizzo di ulteriori risorse comunali ed accollo di ulteriori debiti con la cassa DD.PP”. Ovviamente si tratta di una ipotesi di presunto danno, per cui al momento non ci sarebbero state ufficialmente determinazioni da parte della Procura Regionale della Corte dei Conti e non si conoscono coloro che saranno chiamati a dedurre eventualmente rispetto al presunto danno erariale. Per cui bisognerà attendere cosa decideranno i magistrati di Via Piedigrotta su questa vicenda che è da tempo sotto i riflettori e non ha mancato di scatenare polemiche nel corso degli anni. Ci saranno inviti a dedurre e convenuti oppure sarà archiviato? Per questo bisognerà attendere quali saranno le determinazioni della giustizia contabile. Una nuova tegola che potrebbe presto abbattersi sul Comune di Avellino.

Aerre