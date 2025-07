Sospeso il Consiglio comunale di Guardia Lombardi: nominato Commissario prefettizio

Con provvedimento in data di ieri il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, a seguito delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri, ha sospeso il Consiglio comunale di Guardia Lombardi, nominando il Viceprefetto dott. Antonio Incollingo Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune, in attesa che si perfezioni la procedura di scioglimento definitivo con decreto del Presidente della Repubblica.