SOS Impresa Avellino, firmato con il Comune Protocollo per legalità e protezione del territorio

L’Associazione SOS Impresa Avellino APS comunica la sottoscrizione, da parte del Comune di Avellino, del Protocollo di Intesa a favore della Legalità e contro la delinquenza, approvato con deliberazione commissariale. Il nuovo accordo rafforza il rapporto di cooperazione tra l’associazione e l’ente comunale, con l’obiettivo di offrire maggiore tutela alle vittime di usura, racket e sovraindebitamento.

Attraverso il Protocollo, SOS Impresa assicura un impegno operativo continuo e qualificato, mettendo a disposizione sportelli di ascolto, assistenza gratuita, iniziative di prevenzione e attività di accompagnamento per cittadini e imprenditori in difficoltà. L’associazione rinnova così il proprio ruolo di presidio attivo del territorio, garantendo vicinanza, protezione e supporto concreto a chi subisce pressioni criminali.

“La collaborazione con il Comune di Avellino – dichiara il Presidente Sos Impresa Capossela – consolida un’azione condivisa e coordinata. Siamo particolarmente soddisfatti perché quest’anno, con la presenza del Commissario Giuliana Perrotta, si è finalmente giunti alla firma del Protocollo, che negli anni precedenti era stato più volte proposto ma mai portato a compimento dalle passate amministrazioni. Assicuriamo alla comunità un aiuto immediato, competente e riservato, perché nessuno si senta solo di fronte a racket, usura o situazioni di fragilità economica”.

Il Comune ha riconosciuto l’urgenza dell’iniziativa e ha dichiarato il provvedimento immediatamente eseguibile, dimostrando attenzione verso le fasce più vulnerabili e l’impegno a promuovere una cultura della legalità.

SOS Impresa Avellino conferma la volontà di proseguire con determinazione nel contrasto alle dinamiche criminali che colpiscono il tessuto sociale ed economico locale, assicurando alla cittadinanza un punto di riferimento stabile, autorevole e sempre disponibile.

Per segnalazioni o richieste di supporto, è possibile contattare la sede o scrivere all’indirizzo email: sosimpresa.av@mail.com