Sorrento-Avellino: 1.000 biglietti per i tifosi biancoverdi. Tutte le info

La vendita dei biglietti per assistere a Sorrento – Avellino in programma sabato 19 aprile alle ore 18:30 allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza scatterà domattina alle ore 8.

Prezzo unico – 20 euro più diritti di prevendita.

La vendita dei 1000 biglietti per i tifosi dell’Avellino (500 settore ospiti + 500 tribuna laterale sinistra) avverrà presso i rivenditori Go2 e sarà riservata ai soli residenti nella provincia di Avellino possessori della fidelity card Avellino e chiuderà alle ore 19 di venerdì 18 aprile 2025.

Il rilascio dei biglietti per i tifosi del Sorrento per la tribuna centrale e laterale destra (secondo indicazioni del GOS) avverrà esclusivamente presso lo stadio “Italia” di Sorrento. Il percorso consigliato ai tifosi del Sorrento è: uscita Potenza Centro – Ponte Musmici – Via Vaccaro – Viale Dante – Viale Marconi (fino ad altezza BNL).

Il botteghino dello stadio “Alfredo Viviani” di Potenza resterà invece chiuso nel giorno della partita.