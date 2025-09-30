Sorpreso a bruciare rifiuti: denunciato un agricoltore

L’attività di controllo e monitoraggio del territorio da parte del Nucleo Carabinieri Forestale di Montesarchio ha portato alla denuncia in flagranza di reato di un agricoltore locale, sorpreso a incendiare rifiuti urbani e speciali. L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione pervenuta tramite il numero di emergenza ambientale 1515.

I militari, intervenuti tempestivamente in agro del Comune di Campoli del Monte Taburno, hanno individuato un rogo alimentato da rifiuti urbani e speciali non pericolosi e ingombranti. Giunti sul posto, allertati dai fumi che avevano destato preoccupazione tra i residenti per un possibile incendio accidentale, i Carabinieri Forestali hanno sorpreso un sessantenne incensurato mentre controllava il fuoco all’interno della sua proprietà.

L’uomo è stato immediatamente deferito all’Autorità Giudiziaria per combustione illecita di rifiuti, ai sensi dell’art. 256-bis, comma 1, del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006).

L’area del rogo e i residui combusti sono stati messi in sicurezza e sottoposti a sequestro penale, già convalidato dal G.I.P.

L’indagato ora rischia una pena che va da 2 a 5 anni di reclusione, oltre all’obbligo di provvedere alla bonifica dell’area e al corretto smaltimento dei residui della combustione a norma di legge.

Si specifica che il soggetto sottoposto a indagini è da ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva.