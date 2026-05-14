SORBO SERPICO, SETTE LISTE SFIDANO FONTANELLA: VENERDÌ IL VIA ALLA CAMPAGNA ELETTORALE IN PIAZZA

A Sorbo Serpico si accende il clima elettorale. Saranno sette le liste a sfidare la sindaca uscente Maria Teresa Fontanella nelle prossime amministrative. L’attesa cresce in paese in vista dell’appuntamento di venerdì in piazza, dove si terrà l’apertura ufficiale della campagna elettorale.
Un momento atteso dalla comunità sorbese che vedrà la partecipazione di cittadini, sostenitori e numerosi ospiti d’onore, tra cui colleghi sindaci del territorio che porteranno il loro saluto istituzionale e la loro vicinanza politica.
Nel corso della serata, la sindaca Maria Teresa Fontanella illustrerà ai presenti una parte del programma elettorale, soffermandosi sui punti chiave del progetto amministrativo per il futuro di Sorbo Serpico. L’incontro rappresenterà anche l’occasione per fare il punto sul lavoro svolto negli ultimi anni e rilanciare le nuove sfide per la comunità.
La piazza si prepara dunque a diventare il cuore del confronto politico cittadino, in una campagna elettorale che si preannuncia intensa e partecipata.