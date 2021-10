Attualità In Evidenza Primo Piano “Sono Free Vax e No Green Pass, ma non No Vax”. Don Antonio Romano da Chiusano a Pomeriggio 5 13 Ottobre 2021

“Mi ritengo Free Vax e No Green Pass, ma non datemi l’etichetta di No Vax”.

Don Antonio Romano, parroco di Chiusano San Domenico, torna alla ribalta ospite in collegamento questo pomeriggio a Pomeriggio Cinque, il fortunato programma di Barbara D’Urso in onda sull’ammiraglia delle reti Mediaset.

“Non mi sono vaccinato per mia scelta, ma non è vero che sconsiglio di fare il siero” afferma don Antonio Romano tra le numerose critiche ricevute dagli altri ospiti in studio. “Ho bisogno di maggiori certezze” dice il parroco motivando la sua decisione.

“Vaccinarsi è un dovere civico, serve a proteggere gli altri più che se stessi” ricorda la conduttrice prima di staccare il collegamento con don Antonio, atteso in chiesa per la messa delle 18:30.