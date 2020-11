Attualità Sono davvero sicuri i casinò online? 17 Novembre 2020

La rete offre un’ampia varietà di casinò online che attirano con siti eleganti e colorati, ricche collezioni di giochi e allettanti offerte di bonus. In questo oceano di incredibili offerte, i nuovi giocatori possono sentirsi un po’ confusi e insicuri. Possiamo davvero fidarci dei casinò online e come facciamo a sapere se un casinò online è sicuro e affidabile? Di seguito esamineremo i principali motivi per fidarsi di un casinò online.

Licenza ADM

La cosa più importante che dobbiamo controllare è se un casinò online ha una licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), la ex AAMS, che è il regolatore del gioco d’azzardo in Italia. Per ottenere la licenza, un casinò online deve soddisfare numerosi requisiti richiesti dall’ADM che riguardano la solidità dell’operatore stesso, la sicurezza della connessione Internet, dei dati e dei pagamenti dei giocatori, l’equità dei giochi, ecc.

Inoltre, ADM si occupa delle successive verifiche periodiche sull’attività del casinò online, monitorando l’andamento dei giochi e controllando che le regole vengano rispettate. Quindi, se trovi il logo ADM sulla pagina iniziale di un casinò online, puoi essere sicuro che ti trovi su un sito affidabile.

Crittografia dei dati e strumenti di accesso sicuro

Quasi tutti i casinò online forniscono una sicurezza standard per i clienti. Ciò significa che usano strumenti di accesso sicuro per proteggere il tuo account, nonchè tecniche di crittografia per nascondere i tuoi dati da persone non autorizzate. I cosidetti sistemi SSL (Secure Sockets Layer) proteggono i dati sensibili trasferiti con un dato sito, impedendo la loro lettura e intercettazione. In questo modo puoi essere tranquillo che i tuoi dati personali come numeri di carta di credito, altre informazioni finanziarie, nomi e indirizzi sono al sicuro.

In caso di dubbi, controlla la barra degli indirizzi del tuo sito di casinò preferito. Se è presente un lucchetto prima del nome di dominio, i tuoi dati sono protetti. Dove non ce n’è, premi immediatamente il segnale di uscita e trova un altro sito web.

Fornitori di software ben noti e conosciuti

I fornitori di software creano le slot machine, le ruote della roulette e le carte del blackjack che ami così tanto. Ciò significa che hanno il potere di manipolare i giochi e di creare giochi a basso costo.

Fortunatamente, le autorità di regolamentazione li ritengono responsabili, controllando i fornitori di software prima di consentire loro di fornire giochi ai casinò online che regolamentano. In quanto tali, i migliori casinò online con licenza hanno giochi di sviluppatori equi e sicuri.

Alcuni di questi sviluppatori sono Microgaming, Playtech, NetEnt, Evolution Gaming, IGT e Play’n GO. Non solo ti divertirai con giochi equi ed onesti, potrai anche giocare ad alcune delle slot e dei giochi di carte più apprezzati online. Se vuoi diventare un giocatore veramente bravo e ami leggere, puoi divertirti anche con uno dei migliori libri sul gioco d’azzardo in lingua italiana, che non solo ti aiuterà ad aumentare le tue abilità ma può snche ispirarti e motivarti a giocare come un esperto.

Fornitori affidabili di servizi di pagamento

A differenza di qualche anno fa, oggi i fornitori di servizi di pagamento che supportano i casinò online sono numerosi. Dalle carte di credito e di debito ai bonifici bancari e ai portafogli elettronici, non mancano i modi per finanziare il tuo account.

Visa, MasterCard e Maestro sono le carte di credito e di debito più accettate. PayPal, Skrill e Neteller sono i portafogli elettronici più comuni. Esistono anche le carte prepagate Postepay delle Poste Italiane e Paysafecard. Puoi anche utilizzare il vecchio bonifico bancario. Alcuni casinò online consentono anche le criptovalute.

Conclusione

Oggigiorno i casinò online sono più sicuri che mai. Questo perché sono diventati più professionali a causa di una forte concorrenza e di un maggiore controllo del governo. Sanno che l’unico modo per prosperare è fornire ciò che le persone vogliono: giochi sicuri ed equi.

