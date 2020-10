Provincia Solofra, Vignola chiude i cimiteri 29 Ottobre 2020

Il Sindaco Michele Vignola : “A malincuore sto per emettere un’ordinanza di chiusura dei cimiteri comunali da Sabato 31 Ottobre a Lunedì 2 Novembre. In questi giorni, in modo particolare, come è nostra usanza, ci rechiamo al cimitero per onorare i nostri defunti. E’ prevedibile, pertanto, un afflusso importante di persone e quindi occasioni di contagio che dobbiamo assolutamente evitare. La decisione, pertanto, considerata la crescente curva di contagi che sta interessando anche la nostra città, si è resa necessaria allo scopo di preservare la salute pubblica. Domani Venerdì 30 Ottobre alle ore 16.00, sarò in diretta per aggiornamenti rispetto all’emergenza coronavirus nella nostra città”.