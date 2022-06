“Solofra Vertikal”, corsa in montagna in ricordo di Carlo Iannaccone

Una corsa in montagna in ricordo di Carlo Iannaccone. Tutto pronto per l’edizione 2022 di “Solofra Vertikal”, un evento sportivo targato A.S.D FRATE Vento. La partenza è prevista per le ore 15:30 di oggi, nei pressi della chiesa di S. Antonio, per poi iniziare la salita verso la vetta di Pizzo San Michele – Monte Sacro.

Il percorso è naturalistico e arrivati in cima, 1565mt slm, davanti al Santuario di San Michele Arcangelo, ci sarà un piccolo ristoro prima di ridiscendere sullo stesso tracciato per ritornare al luogo di partenza , dove sarà possibile gustare un delizioso buffet.