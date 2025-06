Solofra, vandali in azione al Palazzetto dello Sport: l’amarezza delle associazioni

SOLOFRA- “Sconcerto, rabbia e tanta amarezza”. E’ quello che hanno espresso i rappresentanti dell’ Asd Polisportiva Citta’ di Solofra, che hanno scoperto una palestra del Palazzetto dello Sport vandalizzata e depredata: “Oggi ci siamo recati al palazzetto dello sport per recuperare i palloni da usare durante l’allenamento- hanno scritto sulla pagina i rappresentanti della Polisportiva- Ma quello che ci siamo trovati davanti è qualcosa che mai avremmo voluto vedere: una palestra depredata, vandalizzata, messa completamente a soqquadro.Qualcuno ha pensato bene di rubare una rete intera con i palloni, strumenti essenziali per i nostri ragazzi che, con passione e dedizione, praticano sport e coltivano sogni.Non è la prima volta.Già settimane fa era stata segnalata una porta d’ingresso rotta. Tutto documentato e denunciato, ma nessuno ha mosso un dito per sistemare il danno.Ora ci ritroviamo con un luogo che dovrebbe essere tempio di sport e civiltà, ridotto a uno scenario di degrado e incuria.È questo il rispetto che si ha per i giovani e per lo sport a Solofra?”. Una domanda da girare alle autorità locali.