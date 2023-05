Solofra, s’impossessano di una moto e fuggono: indagini in corso. E’ successo verso mezzanotte, in via Pastena. Grandi momenti di paura per un giovane del posto. Due persone, a bordo di uno scooter, hanno fermato un ragazzo che era alla guida di un enduro. Lo hanno spintonato fino al punto di farlo cadere a terre. La “mossa” è stata utile ai malviventi per rubare il mezzo e poi scappare via. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia.