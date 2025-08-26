Solofra, riecco il cinghiale che gira di notte nel centro del paese

SOLOFRA- A volte ritornano. Si può dire così anche per il cinghiale che prima di Ferragosto era stato avvistato nel quartiere di Casa Papa, una zona centrale della cittadina della Valle dell’Irno. Stesso luogo, stessa scena. Il cinghiale prima controlla i contenitori della spazzatura, poi si aggira tra le stradine. Diverse le segnalazioni che i residenti della zona hanno inviato al Comune di Solofra, che però sul fronte del contenimento della fauna selvatica e dei cinghiali non ha competenza specifica. Resta però il problema, che se prima era riferito prevalentemente alle zone periferiche e rurali e ai terreni dei comuni irpini, ora sta interessando anche il pieno centro cittadino.