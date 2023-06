Solofra, operazione “Bags Leather”: il Riesame scarcera Orvieto, De Stefano ai domiciliari

SOLOFRA – Anche Antonio De Stefano e Vincenzo Orvieto (classe 96) lasciano il carcere di Bellizzi Irpino. A decidere sulla attenuazione nel caso del primo , ovvero De Stefano (arresti domiciliari) e per la scarcerazione del secondo, ovvero Orvieto , sono stati i magistrati della Dodicesima Sezione Collegio C del Tribunale del Riesame di Napoli, che hanno accolto totalmente la tesi della difesa di Orvieto, il penalista Ennio Napolillo e quella della difesa di De Stefano, il penalista Raffaele Tecce.. Orvieto Vincenzo (classe 96) che verosimilmente era rimasto in carcere perché uno degli indagati che si era avvalso della facoltà di non rispondere. Il suo legale, Ennio Napolillo, ha sostenuto davanti ai magistrati del Tribunale della Libertà l’insussistenza dell’attualità delle esigenze cautelari, visto che si trattava di fatti del 2021. Stessa tesi per De Stefano. Tra 45 giorni saranno note le motivazioni. Entrambi erano stati coinvolti nell’operazione delle Fiamme Gialle della Tenenza di Solofra denominata “BAGS LEATHER”, che ha azzerato una presunta organizzazione criminale che, attraverso una rete di imprese “cartiere”, tutte operanti nel polo conciario solofrano, hanno emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di aziende realmente operanti.