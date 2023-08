Solofra, nel “circolo culturale” una sala scommesse non autorizzata: chiusura e denunce. Il provvedimento è scattato dopo un controllo dei carabinieri, a seguito del quale è stato accertato l’esercizio abusivo di giochi e scommesse a mezzo di computer collegati a piattaforme esterne. I sigilli sono stati posti dagli Agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Avellino.

I titolari sono stati denunciati, dai militari dell’Arma, in stato di libertà alla Procura della Repubblica in quanto indagati del reato di gioco e scommesse clandestine. Sulla base poi di quanto accertato il personale della Divisione di Polizia Amministrativa ha emesso due provvedimenti, uno di immediata cessazione dell’attività di raccolta scommesse, in difetto della prescritta autorizzazione, l’altro con il quale il Questore di Avellino ha disposto la chiusura totale del circolo per 5 giorni, per prevenire forme di dipendenza connesse al gioco, soprattutto a tutela di persone appartenenti a categorie più vulnerabili quali adolescenti ed anziani.