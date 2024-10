A Solofra la “prima” uscita pubblica dell’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa

SOLOFRA-“Un caffè con Gianluca Festa: incontriamo l’ex Sindaco di Avellino per fare due chiacchiere nella nostra Sede, a moderare l’intervento Raffaele Ingino Direttore di Radio Raffaella Uno”. E’ cosi’ che l’ Associazione “Solofra Libera” annuncia l’iniziativa che si svolgerà il 16 ottobre nella sede di Via Ronca alle 18:30 con l’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa, che il 18 settembre scorso, come è noto, e’ stato scarcerato dai giudici della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che, accogliendo i motivi di ricorso (c’e’ ancora grande attesa per capire quali) dei difensori dell’ex sindaco, i penalisti Luigi Petrillo e Dario Vannetiello, avevano annullato due misure cautelari nei confronti dell’ex primo cittadino. Dal 18 settembre, al netto di esternazioni pubbliche e dichiarazioni “sparse” qua e la’, non c’era mai stato un incontro pubblico. Quindi, quella di Solofra sarà la prima uscita ufficiale dell’ex sindaco dal suo ritorno in libertà. Cosa dirà Festa? Bisognerà attendere quattro giorni.