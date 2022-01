Solofra, il sindaco visita la Stazione sperimentale di Pozzuoli. “Insieme saremo all’altezza delle nuove sfide”, ha detto Michele Vignola. Il primo cittadino si è recato presso l’headquarter nel comprensorio Olivetti di Pozzuoli della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP).

“Una visita importante, significativa, perché Solofra anima uno dei distretti conciari più rilevanti del Paese e perché la SSIP, che ha un storia che parte da lontano e che sta realizzando progetti importanti, ha un ruolo strategico”.

“Ho apprezzato la nuova sede – ha detto – i laboratori, l’insieme delle idee messe in campo. La SSIP è per noi advisor di molte iniziative, è un ente prezioso nella ricerca e nella formazione, in questa direzione abbiamo voluto, ad esempio, insieme il progetto dell’Its di Solofra”.

“Abbiamo affrontato diversi temi sulla programmazione futura, nel rispetto dei ruoli diversi, e con l’obiettivo comune di essere al servizio del territorio e delle imprese. Saremo, insieme, all’altezza delle nuove sfide ed in particolare di quelle che nasceranno dal Pnrr”.

“L’attività messa in campo è essenziale per le imprese, per gli interi distretti. Collaboriamo perché è la strada, perché il rapporto sinergico è vincente”, ha concluso. Il primo cittadino è stato ricevuto dal direttore generale, Edoardo Imperiale.