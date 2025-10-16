Solofra, Fiamme Gialle in Municipio: acquisiti atti su delega della Procura

SOLOFRA- Guardia di Finanza a Palazzo Orsini per eseguire un ordine di esibizione di atti delegato dalla Procura della Repubblica di Avellino. Questa mattina i militari della Tenenza delle Fiamme Gialle di Solofra hanno eseguito l’acquisizione di documentazione presso gli uffici comunali di Solofra, almeno dalle prime indiscrezioni sia presso gli Affari Generali che presso il settore Ragioneria del Comune di Solofra. Nel mirino degli accertamenti della Procura della Repubblica di Avellino ci sarebbe infatti il capitolo dei debiti fuori bilancio dell’ente. Accertamenti delle Fiamme Gialle coordinate dai magistrati della Sezione che si occupa della Pubblica Amministrazione a Palazzo di Giustizia.