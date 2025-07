Solofra, festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Monte Carmelo e di Sant’Anna

A Solofra, nel cuore del Rione Sorbo, il 26 e 27 luglio si celebrano i solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Monte Carmelo e di Sant’Anna, un appuntamento attesissimo che unisce spiritualità, tradizione popolare, musica e sapori irpini. Due giorni che richiamano fedeli, visitatori e appassionati di cultura locale, offrendo un’occasione unica per vivere l’atmosfera autentica di una festa di quartiere che conserva intatti i valori della devozione e della condivisione.

Il programma religioso prevede momenti di intensa partecipazione: sabato 26 luglio si celebra la Giornata Giubilare dedicata ai nonni, con la Santa Messa mattutina presso la Collegiata San Michele Arcangelo e un momento conviviale per onorare la loro presenza nelle famiglie. In serata, nella Collegiata di San Michele Arcangelo, si terrà la solenne celebrazione eucaristica alle ore 19:00 con la benedizione delle donne in attesa e dei bambini, a cui seguirà la tradizionale processione dei simulacri della Madonna del Carmelo e di Sant’Anna che, in occasione dell’Anno Giubilare, partirà proprio dalla Collegiata di San Michele per giungere fino alla Chiesa di Santa Teresa al Rione Sorbo, attraversando le strade del centro tra preghiere e un forte sentimento comunitario.

Il programma civile, che coinvolge tutto il rione, si aprirà entrambe le sere a partire dalle ore 20:00 con stand gastronomici dedicati ai prodotti tipici della tradizione locale e spettacoli musicali dal vivo. Protagonista della festa sarà il gruppo Cantatiemp, che animerà il pubblico con canti popolari, tammorre e danze che richiamano l’anima profonda del Sud. L’area food, accogliente e curata, sarà allestita nel piazzale antistante la Chiesa di Santa Teresa, trasformando il Rione Sorbo in un punto d’incontro per residenti e visitatori.