Solofra, due auto in fiamme in Via San Andrea: sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco

SOLOFRA– Due auto in fiamme nella serata di ieri a Solofra. Il rogo e’ avvenuto intorno alle ore 22:00. Poco dopo i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sul posto, in via Sant’Andrea Apostolo, a seguito di una segnalazione pervenuta tramite l’Arma dei Carabinieri, relativa a un incendio che ha coinvolto le due autovetture, di cui una alimentata a GPL. Sul posto è stata inviata una squadra operativa supportata da ulteriori unità, con l’impiego di:.un’APS (AutoPompa Serbatoio),.un’ABP (AutoBotte Pompa),

e un modulo antincendio aggiuntivo.

Le operazioni di spegnimento hanno permesso di evitare il propagarsi delle fiamme ad altre aree o veicoli. La zona è stata successivamente messa in sicurezza. Fortunatamente non si registrano danni a persone, mentre si segnala il danneggiamento esterno di una cabina Enel per l’illuminazione stradale coinvolta parzialmentedall’irraggiamento termico.Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento.