Solofra, assalto a portavalori Cosmopol. Agente aggredito e derubato

Assalto a un portavalori della Cosmopol. E’ successo poco fa a Solofra.

L’agente della Cosmopol stava per consegnare il sacco con i soldi presso un ufficio postale quando è stato aggredito e spintonato dai malviventi che gli hanno sottratto i soldi e probabilmente anche la pistola. Gli aggressori erano armati.

L’auto utilizzata dai malviventi per il colpo sarebbe stata ritrovata bruciata nei pressi del cimitero di Solofra. L’agente aggredito e derubato è stato portato in ospedale per le cure.

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri.

In aggiornamento.