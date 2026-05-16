“Solitudine giovanile e disturbi alimentari”, l’incontro promosso da Noi di Centro con il candidato sindaco Nello Pizza

Un momento di confronto aperto dedicato ai giovani e alle fragilità emergenti: è l’iniziativa promossa dal candidato sindaco Nello Pizza insieme ai candidati al Consiglio comunale Serafina Vitiello e Fabrizio Patrizi, che invitano la cittadinanza a partecipare a un incontro sul tema solitudine giovanile e disturbi alimentari.

L’appuntamento è fissato per domenica 17 maggio alle ore 18:00 presso la Caffetteria V. Emanuele, in Corso Vittorio Emanuele II, 41 ad Avellino. All’incontro interverranno psicologi e professionisti del settore, con l’obiettivo di approfondire le cause del disagio, fornire strumenti di consapevolezza e promuovere percorsi di supporto.

La serata prevede anche un momento di ascolto e raccolta idee, durante il quale i giovani saranno protagonisti: esperienze, proposte e testimonianze saranno al centro del confronto, in un’ottica di partecipazione attiva e costruzione condivisa di soluzioni.