Solenne giuramento al 17° RAV “Acqui”: presente una rappresentanza dell’Istituto Aeclanum

Presso la caserma “Oreste Salomone” di Capua, sede del 17° reggimento addestramento volontari “Acqui”, si è svolta oggi la cerimonia di giuramento per circa mille Volontari in ferma iniziale (VFI) del 3° Blocco 2025 dell’Esercito Italiano.

Alla presenza di autorità civili, militari e religiose del territorio, e accompagnati dai familiari, i giovani soldati hanno pronunciato il loro “Lo giuro!” dinanzi alla Bandiera di Guerra del Reggimento, sancendo ufficialmente il loro impegno a servire la Repubblica Italiana.

Alla presenza del Sergente Maggiore M.O.V.M. Andrea Adorno, rappresentante del Gruppo Medaglie d’Oro al Valor Militare, la cui giornata è celebrata assieme al Giuramento dei Volontari, la Banda dell’Artiglieria Controaerei ha accompagnato musicalmente l’evento, contribuendo a creare un’atmosfera solenne e coinvolgente.

La cerimonia ha visto la partecipazione del Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Antonello Vespaziani, che ha espresso parole di orgoglio e vicinanza ai giovani volontari, sottolineando che “il giuramento è una promessa solenne: è l’atto con cui avete deciso liberamente, avete fatto una promessa, quella di mettere le vostre capacità, la vostra energia e il vostro futuro al servizio della Patria”.

Il Comandante del 17° RAV “Acqui”, Colonnello Vincenzo Catalano, si è rivolto ai giurandi con parole di incoraggiamento: “Questo impegno che oggi vi assumete non vi peserà, non sarà un sacrificio, basterà ricordare la formula del giuramento, i valori che vi hanno portato a essere qui oggi, perché la passione nell’addestramento è l’unica garanzia di fronte agli imprevisti nel nostro quotidiano operare, in Patria come all’estero”.

Accompagnati dal professore Pierluigi Marzullo Alfiere e Vicepresidente dell’associazione Nazionale Carristi d’Italia sez. di Benevento ha preso parte alla Cerimonia solenne l’alunna Giorgia Barrasso che ha affiancato il Labaro della sezione.

In tribuna autorità si è accomodato il Generale Fulvio Amoriello mentre una rappresentanza degli studenti dell’Istituto Superiore “Aeclanum” di Mirabella Eclano (Av) accompagnati dai docenti Michele Sisto e Antonella D’amato era presente sugli spalti della Caserma.

Nelle prossime settimane, i Volontari saranno destinati alle scuole di specializzazione d’arma distribuite su tutto il territorio nazionale, dove proseguiranno il loro percorso formativo, entrando pienamente nella realtà operativa dell’Esercito.

Prof. Pierluigi Marzullo