SoLeather, a Solofra una giornata per celebrare la pelle delle prestigiose concerie del Distretto

Il titolo è SoLeather. Acronimo di Solofra e pelle ma anche di sole e pelle, a sottolineare il legame che lega, da oltre cinque secoli, questo comune in provincia di Avellino alla tradizione conciaria e che gli ha premesso di aggiudicarsi in tutto il mondo la fama di leader e polo di eccellenza italiano per la concia delle pelli ovicaprine, finissime, leggere anche come la seta, quelle che permettono ai brand del lusso di realizzare capi e accessori dalla morbidezza straordinaria.

“SoLeather: dove il saper fare incontra la Moda” è un evento in programma sabato 10 Giugno 2023 a Solofra. Un calendario denso di appuntamenti: incontri, dibattiti, mostre, spettacolo e sfilate all’insegna di un materiale unico, la pelle, parte di un settore, quello conciario, che da sempre porta avanti e sviluppa concetti di sostenibilità e circolarità.

La manifestazione SoLeather, fortemente voluta da Gabriele Buonanno, Assessore del Comune di Solofra, è una iniziativa dell’Amministazione di Nicola Moretti e di UNIC Concerie Italiane che hanno reso possibile l’organizzazione di un evento a largo respiro, che accoglierà per la giornata ospiti illustri del settore da tutta Italia.

La giornata inizierà nel suggestivo Chiostro di Santa Chiara dove, alle 11.00, i giovani interessati potranno incontrare a tu per tu i protagonisti del settore: stilisti che utilizzano le pelli solofrane per realizzare gli abiti delle loro passerelle – tra cui Mario Dice e Alessandro De Benedetti – e i giovani imprenditori delle principali concerie solofrane. L’obiettivo è quello di sensibilizzare le nuove generazioni affinché capiscano il grande valore qualitativo, culturale ed economico di questo settore. Nel Chiostro sarà allestita la Mostra SoLeather che durerà per tutto il weekend: 6 installazioni giganti che riproducono gonne realizzate con le pelli solofrane di tutte le concerie che hanno aderito all’evento, 6 abiti straordinari, pezzi unici ideati per UNIC Concerie Italiane da stilisti e creativi quali Mario Dice, Simone Guidarelli, Antonio Marras, Italo Marseglia, Simone Marulli, e accessori in pelle quali calzature e guanti esemplificativi delle tante applicazioni di questo materiale.

A condurre gli eventi, due donne:

Mariella Milani, giornalista, scrittrice e critica di Moda, voce e volto del TG2 per 33 anni, ora protagonista indiscussa sui social, famosa per la sua competenza e per il suo tono ironico e tagliente. Oltre a presentare il suo libro “Fashion Confidential” alle 12.00 presso la sede comunale – Sala Consiliare V. Napoli Palazzo Orsiini, sarà anche la autorevole moderatrice della Tavola Rotonda in programma alle 18.30 sempre al Comune – Salone Maggiore Palazzo Orsini, dove sono attesi come relatori protagonisti nazionali del settore Moda: oltre ala Sindaco di Solofra, Nicola Moretti, che farà gli onori di casa, Fulvia Bacchi, Amministratore Delegato Lineapelle e Direttore Genrela UNIC Concerie Italiane; Beppe Angiolini, il fashion buyer italiano più famoso al mondo, imprenditore e proprietario della leggendaria boutique Sugar di Arezzo; Riccardo Grassi, vero talent scout a fianco di brand e aziende e tra i protagonisti del fashion system da 35 anni, fondatore del più famoso showroom di moda italiano; Mario Dice, stilista italiano con esperienze internazionali, che collabora da anni con Solofra per realizzare capi in pelle dalla mano seta; Dario Spadea Pandolfi, Global Head of Retail Merchandising del Gruppo Armani; Michele Franzese imprenditore napoletano e proprietario dell’omonima boutique a Napoli.