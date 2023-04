Soffocata da un boccone di mozzarella mentre pranzava a casa sua

Tragedia a Salerno. Una donna è morta soffocata da un boccone di mozzarella. Inutili i tentativi dei sanitari della Croce Bianca di salvarle la vita.

Il dramma si è verificato in via Trento. La 52enne stava pranzando con il marito a casa sua. Un giorno come un altro, quando il boccone di mozzarella le è andato di traverso ed ha iniziato a soffocare sotto gli occhi dell’uomo che resosi conto della gravità di quello che stava accadendo ha allertato i soccorsi.

I sanitari giunti sul posto hanno provato a disostruire le vie aeree ma, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Sconcerto nel quartiere ed in città per una morte davvero assurda. E non è il primo caso di soffocamento dovuto ad un boccone di mozzarella: a Cetara, qualche mese fa, a perdere la vita è stato un uomo di 61 anni.