Social Card – Dedicato a Te: 500 euro per 500 famiglie avellinesi

Ad Avellino 589 nuclei familiari beneficeranno della Social Card “Dedicato a Te”, un contributo una tantum destinato a sostenere le famiglie in difficoltà. Si registra un incremento di 9 unità rispetto allo scorso anno, quando la misura è stata introdotta per la prima volta.

Il Comune di Avellino, sulla base dei dati forniti dall’INPS, ha pubblicato l’elenco dei residenti aventi diritto. Il contributo per il 2024 è stato aumentato, passando dai precedenti 382 euro agli attuali 500, da destinare all’acquisto di beni di prima necessità e carburante.

Sono esclusi dal beneficio coloro che già ricevono altri sussidi, come cassa integrazione o Naspi. Non è necessario presentare domanda: le famiglie possono rivolgersi agli uffici del Segretario Sociale dell’Azienda Consortile A4 per ottenere la card presso gli uffici postali.