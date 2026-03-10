Snus di tendenza: effetti, rischi e crescente popolarità in Europa

Per molto tempo lo snus è stato considerato un prodotto tipicamente scandinavo. In Svezia e Norvegia, il tabacco umido sotto il labbro superiore è diffuso da generazioni. Tuttavia, ora il prodotto è sempre più presente anche al di fuori della Scandinavia. Soprattutto tra i giovani adulti cresce l’interesse per le bustine. Mentre alcuni consumatori lo considerano un’alternativa alla sigaretta, medici ed esperti in materia di dipendenze seguono con attenzione questo sviluppo.

Che cos’è esattamente lo snus?

Lo snus è un tabacco umido che non viene fumato. Viene invece posto in piccole porzioni sotto il labbro superiore. Da lì, la nicotina contenuta viene assorbita attraverso la mucosa orale. Poiché il tabacco non viene bruciato, non si produce fumo: una differenza rispetto alla sigaretta classica che molti consumatori considerano un vantaggio.

Lo snus ha origine in Svezia, dove già nel XVIII secolo si sviluppò una tradizione propria di consumo orale del tabacco. In passato lo snus veniva venduto principalmente sfuso e dosato dagli utenti stessi. Oggi sono diffusi soprattutto piccoli sacchetti che ricordano le bustine di tè. Sono facili da usare e molto più pratici.

Proprio questa forma ha contribuito a rendere lo snus più conosciuto anche al di fuori della Scandinavia. Le bustine sono discrete, non producono fumo né odori forti e sono facili da trasportare. Per molti consumatori questo è un vantaggio decisivo nella vita quotidiana.

Come agisce lo snus nell’organismo?

Il principio attivo più importante dello snus è la nicotina. Quando si mette una bustina sotto il labbro superiore, la sostanza entra nel flusso sanguigno attraverso la mucosa orale. L’effetto è solitamente più lento rispetto al fumo, ma può durare più a lungo.

Molti consumatori descrivono l’effetto come leggermente stimolante. La nicotina può aumentare l’attenzione e ridurre la stanchezza a breve termine. Allo stesso tempo, anche il corpo reagisce: il battito cardiaco e la pressione sanguigna possono aumentare perché il sistema cardiovascolare lavora più intensamente.

Quando si parla di Snus Effetti , ci si riferisce soprattutto all’effetto stimolante della nicotina. Alcuni utenti riferiscono inoltre una leggera sensazione di pressione o irritazione nella zona della bocca, soprattutto quando la bustina rimane nello stesso punto per un periodo più lungo. Inoltre, la nicotina è considerata una sostanza con un elevato potenziale di dipendenza.

Cosa dice la ricerca sui possibili rischi?

Gli effetti dello snus sulla salute sono oggetto di studi scientifici da molti anni. Una differenza importante rispetto alle sigarette è che lo snus non comporta la combustione del tabacco. Di conseguenza, non produce fumo o sostanze combustibili che vengono inalate durante il fumo.

Per questo motivo, i ricercatori spesso paragonano lo snus alle sigarette tradizionali. Alcuni studi giungono alla conclusione che il suo consumo potrebbe comportare minori rischi per la salute rispetto al fumo. In questo contesto viene spesso citata la Svezia, dove lo snus è diffuso da decenni, mentre relativamente poche persone fumano.

Nel dibattito scientifico, lo snus ricorre quindi spesso in relazione ai cosiddetti approcci di riduzione del danno. Si tratta di strategie in cui potrebbero avere un ruolo alternative meno rischiose al fumo. Allo stesso tempo, gli esperti sottolineano che sono necessari ulteriori studi per comprendere più precisamente gli effetti a lungo termine.

La situazione giuridica in

All’interno dell’Unione Europea la vendita di snus è generalmente vietata (secondo la Commissione europea). La normativa in materia risale agli anni ’90 e mirava a limitare la distribuzione di tabacco da masticare. La Svezia costituisce un’importante eccezione. Al momento dell’adesione all’UE, il Paese ha ottenuto una deroga e può continuare a vendere snus sul proprio territorio.

Nonostante questo divieto, i prodotti continuano ad apparire anche in altri paesi europei. Spesso arrivano nei paesi in cui la vendita non è ufficialmente consentita tramite negozi online o viaggiatori che portano lo snus dalla Scandinavia.

Parallelamente, negli ultimi anni sono diventate popolari le cosiddette bustine di nicotina. Sono molto simili allo snus e vengono utilizzate allo stesso modo, ma non contengono tabacco. Sono invece composte principalmente da fibre vegetali, aromi e nicotina. In alcuni paesi europei questi prodotti si trovano in una zona grigia dal punto di vista legale e continuano quindi a essere oggetto di discussione in ambito politico e sanitario.