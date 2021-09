Provincia Situazione economico-finanziaria di Pratola Serra, l’ex sindaco Emanuele Aufiero: “Non è come si vuol far credere” 9 Settembre 2021

Pratola Serra, si riporta il comunicato dell’ex sindaco Emanuele Aufiero.

Per dovere di verità, è giusto portare a conoscenza dei cittadini alcuni aspetti relativi alla situazione economico-finanziaria rappresentata nel DUP (documento unico di programmazione) approvato dalla Commissione straordinaria.

Si fa riferimento nel provvedimento della commissione straordinaria ad una situazione debitoria di una certa entità e ad una difficoltà nella tracciabilita’ di atti e fatti amministrativi (quali e quanti?) MA, alla nostra istanza presentata in data 10 Maggio 2021 (vedasi allegato) per ottenere l’elenco analitico dei debiti, nonché al sollecito (vedasi allegato) alla stessa, presentato in data 28 Giugno 2021, NON È STATA DATA MAI RISPOSTA.

Inoltre, in merito ai fondi di investimento destinati esclusivamente alle opere pubbliche, È OPPORTUNO CHIARIRE che i fondi per il completamento della Scuola Elementare, nel prospetto (vedasi allegato) sono configurati tra i RESIDUI: ciò significa che sono fondi che vengono riportati dagli esercizi finanziari degli anni precedenti e NON sono fondi “trovati” dalla commissione straordinaria, così come, invece, in maniera capziosa e strumentale si vuol far credere.

Quindi fare demagogia non serve assolutamente a nessuno!

Piuttosto sarebbe utile chiedere alla commissione straordinaria di sollecitare la Regione Campania affinché approvi, finalmente, la variante strutturale a firma del Direttore dei Lavori Prof. Miano, per completare i lavori.

Infine, sintetizzando, si può concludere che i fondi ci sono e non sono stati spesi: saranno spesi appena saranno fatti i lavori ……..e i lavori saranno eseguiti non appena la Regione Campania deciderà di approvare la predetta variante strutturale.