Avellino Sistema Irpinia, la programmazione della Provincia di Avellino in vetrina 26 Maggio 2021

La Provincia di Avellino ha candidato la programmazione strategica “Sistema Irpina” a buona prassi amministrativa all’iniziativa “Banca dati, buone pratiche dell’ispettorato generale di Amministrazione (IGA) del ministero dell’Interno” del Ministero dell’Interno, al premio “EPSA – European Public Sector Awards 2021” e al premio “P.A. sostenibile e resiliente 2021”. La programmazione “Sistema Irpinia”, fortemente voluta dal presidente Domenico Biancardi e condivisa dal Consiglio Provinciale, è considerata un riferimento perché innovativa, sostenibile, trasferibile e capace di lavorare su due aspetti fondamentali per una Pubblica Amministrazione: l’attivazione di processi territoriali e il miglioramento della capacità istituzionale degli enti locali, a diverso titolo coinvolti nelle dinamiche programmatiche. Gli uffici, coordinati dalla Direzione Generale, sono stati impegnati nella stesura di schede e nell’elaborazione di documenti tecnico-specialistici. La prima candidatura è stata avanzata al Ministero dell’Interno, per il tramite della Prefettura di Avellino, nel quadro dell’iniziativa “Banca dati, buone pratiche dell’ispettorato generale di Amministrazione (IGA) del ministero dell’Interno”, finalizzata a selezionare e diffondere i progetti realizzati dalle pubbliche amministrazioni nelle quattro regioni dell’ “Obiettivo Convergenza” che si distinguono sia in termini di semplificazione e velocizzazione delle procedure sia di miglioramento dei rapporti con i cittadini/utenti. Una prestigiosa candidatura ha riguardato invece la dimensione europea. “Sistema Irpinia” è stata infatti proposta quale esperienza innovativa di una Pubblica Amministrazione al premio EPSA – European Public Sector Awards 2021 promosso dall’European Istitute of public admistration di cui l’Italia fa parte. Il tema dell’edizione 2021 “costruire una Europa migliore per i cittadini” premia esperienze caratterizzate da sostenibilità, attivazione di processi locali, governance e coinvolgimento degli stakeholder. La Provincia di Avellino, inoltre, ha presentato manifestazione di interesse per il forum delle PA al fine di concorrere al premio “P.A. sostenibile e resiliente 2021”. “Siamo orgogliosi di questa attenzione da parte delle istituzioni nazionali ed europee – dichiara il presidente della Provincia, Domenico Biancardi – Abbiamo deciso di scommettere sulla programmazione Sistema Irpinia, perché rappresenta una strategia complessiva di rilancio delle nostre 118 comunità”.