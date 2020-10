Sirignano, il sindaco chiude le scuole

Il sindaco di Sirignano, Raffaele Colucci, ha scelto di chiudere per due giorni tutte le scuole del suo comune. Gli istituti scolastici resteranno chiusi domani e dopodomani, 16 e 17 ottobre 2020, per permettere la sanificazione dei locali. Colucci, in mattinata, aveva detto alla cittadinanza: “Capisco il momento di difficoltà e di preoccupazione: prego a tutti i cittadini di avere rispetto e solidarietà nei confronti di chi sta attraversando un brutto momento… Provvederemo già in serata alla sanificazione, non solo delle classi, ma di tutti i luoghi pubblici, in modo di contrastare questo fenomeno che sta crescendo anche nel nostro comune. La scuola è un elemento essenziale della nostra società. Voglio confrontarmi con Asl, consiglieri, medici e cittadini, ai quali chiedo collaborazione”.

Oggi l’Asl di Avellino ha comunicato altri 56 contagi nel suo bollettino quotidiano sulla diffusione del Covid-19. La “classifica” è guidata da Cervinara dove se ne sono registrati più di ottanta.