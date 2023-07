Una baita di montagna, a Sirignano, ha preso fuoco all’improvviso nella tarda serata di ieri località Pineta Ciglio. Per fortuna, al momento dell’accaduto non vi erano persone presenti all’interno. La struttura, infatti, in passato è stata utilizzata anche come campo Scout. Ultimamente, invece, come punto ristoro per chi si recava a fare escursioni in montagna.

Le fiamme sono state spente dalle due squadre dei vigili del fuoco intervenute dalla sede centrale del Comando di via Zigarelli.