Siricio: “Totalmente estraneo ai fatti contestati a Mazzola. Piena fiducia nella Magistratura”

“Apprendiamo con stupore e sgomento dal comunicato del Comando dei Carabinieri di Castello di Cisterna che un nostro candidato è stato raggiunto stamane da una misura cautelare disposta dall’autorità giudiziaria per fatti risalenti nel tempo e non riconducibili al suo recente impegno politico. Tale vicenda giudiziaria ci ha profondamente rattristato. È inutile dire che Gianni quando ha accettato la candidatura nella lista di Monteforte Irpino, era immune da pregiudizi penali e nessuno era a conoscenza di indagini in corso a suo carico. Con il massimo rispetto per le Istituzioni e per il prosieguo delle indagini in corso, confidiamo in un atto di responsabilità da parte dell’interessato affinché possa concentrare tutti i suoi sforzi nella propria difesa, mettendo da parte il proprio impegno elettorale. Quale candidato Sindaco, dichiaro a gran voce che è necessario alzare le difese della comunità e per questo ringrazio le forze dell’ordine e la Magistratura, con cui collaboreremo sempre fattivamente, trovandoci sempre al loro fianco. Le recenti vicende giudiziarie dimostrano che chi fa politica, diversamente da quanto populisticamente si ritiene, corre rischi altissimi soprattutto in contesti ambientali difficili come il nostro. Riguardo all’estraneità dei fatti contestati all’impegno elettorale in corso, riportiamo testualmente quanto dichiarato stamattina in conferenza stampa dal comando dei Carabinieri.

Alla domanda rivolta dalla giornalista:

D. “poi c’è un candidato al Comune di Monteforte Irpino che è un candidato alle elezioni attuali”

la risposta degli inquirenti è stata la seguente:

R. “c’è un candidato attuale che però all’epoca delle indagini non era un politico, non era un candidato e le condotte che gli sono state contestate non riguardano l’attività politica in nessun modo”.

Come chiarito dagli inquirenti, pertanto, i fatti a oggi ascrivibili al candidato Giovanni Mazzola, nulla hanno a che vedere con lo svolgimento delle elezioni amministrative in corso e coinvolgono esclusivamente la sua sfera personale, pertanto, nessun eventuale tentativo di speculazione potrà avere successo.

Ovviamente non potevo e non potevamo essere a conoscenza dei fatti oggetto di indagine oggi al vaglio della magistratura inquirente e tutt’ora ricoperti dal segreto. La politica, così come da noi interpretata, deve dare l’esempio e quindi, in linea con i nostri principi di legalità e trasparenza, chiedo ai miei concittadini di considerare Giovanni Mazzola come non più facente parte della lista “È ORA”.

Così il candidato sindaco alle comunali di Monteforte, Fabio Siricio.