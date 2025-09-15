Sinfonie d’autore, “Bossa Nova Para Sempre” al Teatro Eliseo

L’Associazione Zenit 2000 di Avellino, con il riconoscimento ufficiale del Ministero della Cultura Italiano tra gli enti accreditati nel settore della Concertistica e Produzione Musicale del panorama nazionale, rilancia la sua Stagione 2025 proponendo all’affezionato e competente pubblico irpino il prosieguo della terza edizione della Rassegna di Concerti “Sinfonie d’autore”, concentrata in Avellino, nel Teatro Eliseo, con la direzione artistica, a cura del Maestro Massimo Testa.

La rassegna, vetrina di importanti Istituzioni Orchestrali del panorama nazionale, propone un cartellone accattivante e innovativo di alta qualità, che unisce programmi musicali di spessore artistico, con repertori consolidati misti a proposte suggestive e prime esecuzioni assolute, con la collaborazione di talentuosi solisti già in carriera nei loro ambiti strumentali e personalità esperte riconosciute nel panorama internazionale.

Il secondo appuntamento della rassegna in programma è per sabato 27 settembre alle ore 20:30, con l’evento “Bossa Nova Para Sempre”, scritto e diretto dal Maestro Francesco Perri. Con lui torna ad Avellino l’Orchestra Sinfonica Brutia, in una delle produzioni di spicco della programmazione 2025, con Serena Lionetto, voce, Flavio Scanga, chitarra, Alessio Iorio, basso, Alessio Sisca, batteria.