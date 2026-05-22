Sindaco minacciato, il colonnello Zito: saremo vicini insieme a tutti i tauranesi per bene

TAURANO- “Il sindaco con la sua testimonianza, piu diretta di cosa significhi legalità in prima persona, da rappresentante delle Istituzioni ha denunciato un atto intimidatorio subito proprio ieri. Ha denunciato proprio in una delle nostre caserme. Noi gli saremo vicini come forze dell’ordine ma sono sicuro che anche tutti i cittadini perbene di Taurano saranno vicini al sindaco e con lui durante la giornata e non lo lasceranno solo”. Il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Angelo Zito, ha assicurato che l’Arma sara’ vicina al primo cittadino di Taurano Michele Buonfiglio, che questa mattina ha pubblicamente raccontato l’episodio avvenuto ieri ad Avella, quando e’ stato avvicinato da uno dei destinatari della confisca. Il colonnello Zito ha ribadito: “Sono sicuro che a Taurano ci sono tanti cittadini per bene che faranno sentire la loro vicinanza al loro sindaco per non lasciarlo solo davanti alla prepotenza”.