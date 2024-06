Sindaci battiquorum: alle 19 si brinda anche a Bonito, Carife, Melito e Sant’Andrea di Conza

Alle ore 19:00 affluenza al 54,54% nei 42 comuni irpini chiamati al voto per i rinnovi dei rispettivi consigli comunali. In città la percentuale dei votanti che hanno esercitato il loro diritto e dovere civico è del 56,59%. Dato decisamente più basso per le votazione europee, dove le percentuali medie irpine si aggirano intorno al 37%. In controtendenza il capoluogo dove curiosamente si è votato più per le europee (57,67%) che per le amministrative.

Dopo Grottolella, Taurasi e Candida, eletti anche i sindaci di Bonito, Carife, Melito Irpino e Sant’Andrea di Conza. Le corse in solitarie rispettivamente di Giuseppe De Pasquale, Antonio Manzi, Michele Spinazzola e Gerardo D’Angola hanno tutte ampiamente superato il traguardo del quorum del 40% dei votanti. Per l’ufficialità si attende solo lo scrutinio che inizierà non prima delle 14 di domani.