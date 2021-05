Avellino Simulazioni terremoto, Sibilia ringrazia il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino: attività insostituibile 21 Maggio 2021

“Un plauso alla direzione regionale dei Vigili del fuoco per la Campania e al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Avellino per l’esercitazione tenuta oggi a Conza della Campania da oltre cento unità operative, articolata su alcuni scenari tipici di un terremoto”.

Così il Sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia che ha già avuto modo di ringraziare in un colloquio telefonico il Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino, Mario Bellizzi, a margine della giornata di simulazione su campo in uno dei paesi alti irpini. “Una esercitazione che si sarebbe dovuta tenere lo scorso novembre, in occasione del quarantennale del terremoto irpino- ricorda il Sottosegretario con delega ai Vigili del Fuoco- L’emergenza covid ci ha costretto a rimandare una iniziativa alla quale avevamo lavorato insieme. Mi dispiace non avervi potuto partecipare a causa della concomitanza degli impegni governativi a Roma. Le operazioni sono state trasmesse in tempo reale al Centro operativo nazionale, mentre nella Prefettura di Avellino è stato attivato il Centro di coordinamento soccorsi che ha svolto un ruolo di coordinamento e collegamento tra le istituzioni e organizzazioni coinvolte nei diversi scenari operativo. Certamente sarò presente- aggiunge Sibilia- all’incontro che il Comandante Bellizzi mi ha anticipato voler organizzare a breve con la Direzione Regionale e il Prefetto di Avellino per continuare a lavorare con spirito di squadra. Un ulteriore ringraziamento a tutti i Vigili del Fuoco di Avellino che ogni giorno svolgono con abnegazione le loro attività, preziose e insostituibili, per i cittadini”